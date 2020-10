Aujourd’hui gardien du côté de Fulham en Angleterre, Alphonse Aréola (27 ans) annonce un heureux événement.

Ancien du PSG, le champion du monde est devenu papa pour la troisième fois comme il l’a confirmé sur son compte Instagram. Une petite fille, la troisième du couple vient de naître le 20 octobre 2020 et la famille Aréola s’agrandit. “Bienvenue à notre princesse Ayva-May Victoria ! Une Maman forte, courageuse et un Papa fier et heureux !”.