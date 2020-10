Pilote chez Haas depuis 2016, Romain Grosjean a pris la décision de quitter l’écurie américaine en fin de saison.

Ce jeudi, le pilote français a annoncé la nouvelle et ne sera plus un membre de l’équipe Haas la saison prochaine.

“J’ai été avec Haas F1 Team depuis le premier jour. Cinq ans au cours desquels nous avons traversé des hauts et des bas, marqué 110 points en 92 courses, mais le voyage en valait la peine. J’ai beaucoup appris, je me suis amélioré pour être un meilleur pilote ainsi qu’un meilleur homme. J’espère avoir aussi aidé les membres de l’équipe à s’améliorer et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir”. Indique le pilote tricolore qui devrait être remplacé par le jeune russe Nikita Mazepin la saison prochaine.