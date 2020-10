Lucas Moura, sous contrat avec Tottenham, a évoqué les arrivées de Thiago Silva et d’Edinson Cavani en Premier League.

Thiago Silva et Edinson Cavani ont signé en Premier League pendant le mercato d’été. Les deux anciens joueurs du PSG affronteront cette saison un autre ancien parisien, Lucas Moura. Le joueur de Tottenham est heureux de voir l’attaquant et le défenseur central rejoindre l’Angleterre.

“Je suis heureux pour Thiago. Il est plus proche de moi, ici à Londres. Je suis content pour lui, c’est l’un des meilleurs défenseurs du monde, je l’ai toujours dit. Il joue dans une grande équipe. Pour lui et pour Cavani aussi, ce sera sans doute encore plus difficile de jouer en Premier League. Il y a beaucoup de grands joueurs. Et j’espère retrouver Marqui aussi un jour (rires) !”, a indiqué Lucas Moura dans Le Parisien.