Battu en Ligue des Champions par Manchester United mardi soir, le PSG est passé à côté de sa rencontre de Ligue des Champions.

Pour Stéphane Bitton, chroniqueur sur le PSG, la défaite est dû au mauvais match du trio offensif parisien, Mbappé, Neymar, Di Maria et rien de plus. “Des coupables ? Tout le trio offensif. Quand Neymar, Mbappé et Di Maria ne sont pas en forme, pas mobilisés, le PSG passe à côté de son match. Le football est collectif et le PSG n’est qu’une addition d’individualités”, a-t-il déclaré sur les ondes de “France Bleu Paris.”