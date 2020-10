Passeur décisif hier soir face à l’OM lors de la victoire de son club l’Olympiakos en Ligue des Champions, Mathieu Valbuena évoque cette rencontre.

Celui qui faisait ses retrouvailles avec l’OM est revenu sur ce match si particulier au micro de “RMC Sport”.

“C’est très très spécial. Ce n’était pas facile pour moi d’être dans un contexte comme celui-là, retrouver l’Olympique de Marseille en Champions League. Quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd’hui, je suis à l’Olympiakos, j’en suis très heureux. On a fait une très belle partie et j’ai été décisif. J’aurais pu l’être avant. Steve (Mandanda) a fait des beaux arrêts. C’est vrai que c’est un petit pincement au coeur, mais je suis très content pour l’Olympiakos car je pense qu’on mérite cette victoire.” A indiqué l’ex milieu du club phocéen auteur d’un gros match.