Après son bon début de saison en championnat, l’Olympique Lyonnais pourrait venir embêter le PSG dans la course au titre. C’est en tout cas l’avis de Didier Roustan, consultant L’Equipe, sur Inside Gones.

« La bonne nouvelle, c’est que le PSG est loin d’être champion cette année. On disait avant qu’au bout de quelques matchs le PSG serait champion. La saison où Monaco a été champion, on disait ça aussi mais moi en décembre, je disais déjà que Monaco serait champion. Il se trouve que j’ai eu raison. Cette année, je pense que plusieurs équipes le peuvent mais en particulier Lyon, qui ne joue pas de coupe d’Europe. Ils ont l’assise. Depay a ses deux flèches sur les côtés. La défense, ça va, le gardien aussi et le milieu avec Paqueta pareil. Pour Paris, les galères vont être comme ça toute la saison. L’équipe qui peut le plus les emmerder, c’est Lyon », a indiqué le chroniqueur de L’Equipe.