26 novembre 1994, l’AS Monaco se déplace à Furiani pour un choc de la Ligue 1 face au SC Bastia. Et la rencontre va prendre une tournure totalement folle.

Dans un documentaire diffusé sur RMC Sport, Eric Di Meco et l’auteur du coup de tête, Laurent Moracchini racontent cette scène. « Laurent fréquentait le même bar-restaurant que nous. On l’avait conditionné une semaine, dix jours avant, sur Eric Di Meco. ‘Laurent, Di Meco ne va pas venir faire le malin ici’, ‘Di Meco ne va pas nous mettre à l’amende !' », révèle un supporter du Sporting. Avant que Laurent Moracchini raconte le coup de tête : « Parfois, on dépassait les bornes. Là, je les ai bien dépassées. A l’époque, tout le monde voulait choper Di Meco, parce qu’il mettait des taquets à tout le monde. Il aurait mieux fait de jouer à Bastia à l’époque ! (…) Apparemment, ça a fait plaisir à pas mal de monde. Mais je le regrette quand même. »

Eric Di Meco a oublié ce coup de tête et pardonne son auteur 26 ans après : « Je comprends très bien ce qu’il veut dire. Quand tu mets des coups, à un moment, il y a des mecs qui veulent t’attraper. Et quand tu te fais attraper, tu ne peux pas pleurer. C’est la vie: quand tu en donnes, tu t’en prends aussi. »