Pour Denis Balbir, suiveur des Verts sur But!, l’ASSE doit recruter deux joueurs lors du mercato d’hiver.

« Si on veut voir les choses de manière positive, on dira que cela fait quatre points en deux matchs, cinq rencontres sans défaite… Ce qui est embêtant c’est de voir que Saint-Etienne a été incapable de battre une équipe nîmoise qui me paraît bien en dessous dans cette Ligue 1. Cela met en exergue certaines carences individuelles : je pense aux errements de Timothée Kolodziejczak et à l’inefficacité offensive de Denis Bouanga », a indiqué le chroniqueur dans les colonnes de But.

Avant de poursuivre : « C’est difficile de pointer des individualités du doigt, mais il faut aussi malheureusement se dire que sans un grand défenseur central et sans un buteur, Saint-Etienne sera toujours en difficulté… Contre Nîmes, les Verts ont perdu Wahbi Khazri sur blessure. Oui, Khazri va manquer. Mais je me dis que la blessure de Khazri est moins fragilisante pour les Verts que si c’était Mathieu Debuchy. Pour ce qui est de dribbler ou de marquer, l’absence de Khazri peut être compensée par Hamouma ou Bouanga »