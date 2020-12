Laurent Blanc s’est engagé la semaine dernière avec le club d’Al-Rayyan et ce choix fait beaucoup parler dans les médias. Pour Eric Di Meco, consultant RMC, il ne faut pas trop critiquer le choix de l’ancien coach du PSG.

« Je comprends que pendant un an ou deux, il ait eu de l’ambition et des exigences. Je crois que la seule erreur a été de ne pas vite comprendre qu’il fallait rester dans le milieu. Il est maintenant dans un autre état d’esprit. Il veut vraiment entraîner. Il a peut-être une idée derrière la tête. On aurait pu faire le même débat sur Xavi », a indiqué Eric Di Meco sur l’antenne de RMC.

Avant de poursuivre son explication : « Il aurait pu commencer sa carrière d’entraîneur ailleurs qu’au Qatar et on parle de lui au Barça. Lui faire un procès sans savoir ce qu’il y a derrière, c’est faire un faux procès. Il veut entraîner dans des conditions optimales. J’ai du mal quand on juge la carrière et la vie d’un homme. Il fait ce qu’il veut s’il a envie d’aller entraîner au Qatar, il ne fait de mal à personne. »