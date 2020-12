Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a répondu aux questions concernant un possible titre de champion de France en fin de saison. Il préfère ne pas trop en parler car le chemin est encore long.

Il y a quelques jours, le coach des Dogues a assuré que le titre était encore loin et qu’il ne faut pas griller les étapes.

« Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment, je vois que l’OM, l’OL ou Montpellier, à côté de Paris, sont très performants… Je ne sais pas si on est meilleurs ou plus agréables à regarder. Je regarde les chiffres, et d’autres équipes sont aussi performantes que la nôtre. Il n’y a pas de manque d’ambition, il y a ce que les joueurs ressentent, ont envie de faire et croyez-moi je ne les freine pas là-dessus. Mais en tant qu’entraîneur, je dois avoir de la lucidité, maintenir une exigence. Le Championnat est long, très long, quand on va passer à un match par semaine des équipes vont se remettre au niveau. La réalité du classement, c’est que vous pouvez demander à quatre équipes si elles croient au titre. Me concernant, il est bien trop tôt pour vous répondre. »