Incapable de payer ses dettes à la LFP, Mediapro met l’ensemble du foot français dans une vraie grosse galère. Sans cet argent, de nombreux clubs sont en difficulté financière surtout que le covid-19 n’arrange rien. C’est le cas du Nîmes Olympique.

Comme le précise « l’Equipe », le club nîmois, par le biais de son président Rani Assaf a prévenu ses joueurs des craintes quant aux finances qui sont aujourd’hui dans le rouge. Privé de droits TV mais aussi de rentrée d’argent avec la billetterie ou encore les extras (nourritures, boissons…) depuis plusieurs mois, les Crocos sont dans une situation délicate.

Rani Assaf, le Président de l’équipe est inquiet et précise que les joueurs pourraient ne pas toucher leur salaire à partir de mars 2021 si l’argent des droits TV venait à ne pas arriver sur la table. Aujourd’hui classé à la 19e place de Ligue 1, le club gardois a déjà sacrifié les primes de victoires et matchs nuls pour repousser le plus possible l’échéance mais cela ne pourra pas tenir sur du long terme.

Le capitaine prêt à accepter une baisse de salaire

Si l’équipe entraînée par Jérôme Arpinon se retrouve dans une crise économique importante, elle doit trouver des solutions et vite. En bon capitaine et amoureux du Nîmes Olympique, Anthony Briançon livre son analyse sur la situation et assure que les joueurs feront des efforts pour aider les Crocos à redresser la barre.

« C’est une situation préoccupante et qui nous dépasse. J’avais déjà pris la parole lors du premier confinement. On était prêt à faire un effort financier s’il fallait le faire. On ne nous l’a pas demandé. A terme, ça pourrait arriver. S’il fallait le faire, on le ferait. Il y a des personnes dans notre pays qui sont en plus grande difficulté que nous. Il faut tout remettre en question. Cela reste du football même si c’est notre métier. On sera prêts à faire des efforts. » Avait-il indiqué sur les ondes de « RMC », il y a quelques semaines. L’heure presse et la situation est encore loin de s’améliorer…