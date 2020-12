Que se passe-t-il chez Mediapro ? C’est la question que l’on doit se poser. Diffuseur officiel de la Ligue 1 et Ligue 2, le groupe sino-espagnol a encore fait des siennes alors que la situation dans le football français est aujourd’hui catastrophique.

Ce vendredi, le groupe qui va donc mettre un terme définitif et fermer sa chaîne « Téléfoot » dans les jours à venir a publié une vidéo afin de souhaiter ses voeux pour l’année 2021. On se demande à quoi joue le groupe et son patron Jaume Roures alors qu’il va licencié de nombreux journalistes pour les périodes de Noël. Sur sa vidéo, Mediapro fait même de la provoc avec un message en espagnol. « Pas de masques, pas de distance sociale, pas de pandémie… RIEN NE PEUT FREINER NOTRE ILLUSION », est-il écrit. Ça en devient même ridicule voyez plutôt.