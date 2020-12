Lucas Paqueta impressionne les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée chez les Gones pendant le mercato d’été.

« Je suis impressionné par la faculté qu’il a à gratter le ballon dans les pieds. Ce n’est pas évident pour tout le monde. Il a aussi la faculté de garder le ballon sous pression. On l’a vu plusieurs fois jouer avec son corps, sa puissance. Il casse aussi des lignes. Il joue vers l’avant. A terme, il marquera des buts aussi. C’est un joueur très complet. S’il y a un joueur à cocher pour Rudi Garcia et faire son équipe, c’est lui. Ensuite, il fait l’équipe autour de ce joueur. C’est une révélation », a indiqué Yohan Gomez sur Olympiques et Lyonnais.