Après un début de saison difficile avec Lille, Jonathan David sort du silence et s’explique.

Jonathan David était attendu en Ligue 1. Plus grosse recrue de l’été à Lille, le Canadien avait la lourde tache de porter l’attaque des Dogues après le départ de Victor Osimhen. Sauf que…le jeune joueur a fortement déçu lors de ses premiers matches avec Lille. Le joueur a avoué en conférence de presse n’avoir jamais douté de son potentiel.

« Oui, on peut le dire. Je voulais marquer à chaque match, j’attendais de pouvoir le faire à chaque fois. J’étais très content d’y être parvenu. Je n’ai pas douté. Je savais que j’avais cette capacité de pouvoir marquer. Malgré la période difficile, je me disais qu’il fallait continuer à travailler, avoir un peu de chance. Mais les occasions allaient venir. Je suis resté positif et confiant. C’était le plus important. Mes coéquipiers m’ont aidé. Cela montre une belle image de l’équipe. Qu’ils célèbrent mon but m’a rendu très heureux », a indiqué le Canadien en conférence de presse.