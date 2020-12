Après la défaite de Manchester United face au Paris Saint-Germain (1-3), l’entraîneur du club anglais, Ole Gunnar Solskjaer a confié qu’il n’a pas du tout aimé le scénario de la rencontre face à Paris.

« Un très bon match de foot, qui aurait mérité de se disputer devant un public. En regardant la feuille de match, on savait qu’il y aurait des buts et je ne pense pas que qui que ce soit ait été déçu ce soir. Les deux équipes ont eu beaucoup d’occasions. Et avec un peu plus de précision dans la finition, on aurait dû tuer le match en milieu de seconde période. C’est ce qui fait la différence dans ces grands matchs. On peut toujours parler de qui a la possession ou qui domine, mais les matchs se décident toujours devant le but », a indiqué le coach mancunien en conférence de presse.