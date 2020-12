Mourad Boudjellal a encore une fois évoqué la vente de l’Olympique de Marseille dans plusieurs médias.

L’ancien président du RC Toulon souhaite encore devenir le futur président de l’OM. Et cette idée passe par une vente obligatoire du club phocéen. « Il y a un vendeur à Marseille, même si aujourd’hui McCourt dit qu’il n’est pas vendeur. Mais il le sera. On attend, mais le problème c’est qu’on n’est pas les seuls. McCourt vendra, car aujourd’hui l’OM est un gouffre, mais je ne sais pas s’il vendra à nous. Je l’espère (…) Si ça ne se fait pas, je ne vais pas en mourir. Mais si ça ne se fait pas cette année, ça sera l’année prochaine, je suis pragmatique. Il y a des choses qui sont faites pour se faire », a indiqué l’ancien boss de Toulon dans Le Figaro.

Sur RMC, Mourad Boudjellal a détaillé les capacités du club marseillais : « Ce club a un potentiel incroyable, il suffit de se baisser pour le ramasser. Ce n’est pas ce qui est fait depuis plusieurs années. L’OM va se vendre. Par contre, je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Mais ça va se vendre. Pourquoi ? Parce que ce club peut devenir un gouffre pour Frank McCourt. Quand vous avez un stade de 67.000 places, avec 4.000 places en hospitalité, qui est vide, c’est long sur une saison. Quand vous avez escompté une augmentation des droits TV, et que le diffuseur vous dit, finalement, je ne vais pas payer, ça fait beaucoup au budget. Quand vous avez dit: bon, allez, on va prendre des points en Coupe d’Europe, on va peut-être même passer le premier tour, ça fera du gras… Au bout d’un moment, je crois que Frank McCourt, en l’espace de quelques mois, il a changé d’avis. » Avis aux acheteurs…