Toujours porté disparu du LOSC, Luis Campos pourrait bien faire ses valises direction la Catalogne le mois prochain.

Après avoir demandé à quitter le LOSC cet été en raison de désaccords sur la politique sportive du club, le directeur sportif Luis Campos n’a plus plus donné de nouvelles. Dans une interview accordée à l’Équipe, Christophe Galtier a annoncé ne plus avoir échangé avec son conseiller depuis plus de trois mois. L’entraîneur des Dogues, n’a pas su apporter plus de précision en conférence de presse.

Annoncé sur le départ d’une minute à l’autre, Luis Campos pourrait scruter avec minutie l’élection présidentielle du FC Barcelone, qui aura lieu le 24 janvier prochain. En effet, selon les informations du Mundo Deportivo, le Portugais de 56 ans serait une option de choix pour plusieurs candidats à la présidence. Si la plupart des candidats axent leur campagne électorale autour de la question de la prolongation de Lionel Messi ou d’un éventuel retour de Neymar, d’autres se préparent déjà à renouveler le staff technique des Blaugrana. Réputé pour être l’un des meilleurs recruteurs européens, Luis Campos pourrait venir donner un coup de main bienvenu au Barça.