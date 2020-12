Le match de clôture de cette 13e journée de Liga entre le Celta Vigo et Cadix s’est soldé par une large victoire des locaux sur le score de 4 à 0.

Pourtant auteurs d’un formidable début de saison, avec notamment des victoires face au Real Madrid et au FC Barcelone, les joueurs de Cadix ont craqué ce soir. Très efficaces, les hommes d’Eduardo Coudet vont rapidement prendre l’avantage grâce à un but de Nolito (6′). L’inévitable Iago Aspas va doubler la mise en transformant un penalty (31′). Et juste avant le retour aux vestiaires, les joueurs du Celta Vigo vont plier le match avec des buts de Fran Beltran (43′) et Brais Mendez (45’+1). Le score n’évoluera pas en seconde période et le promu s’incline lourdement, 4 à 0.

Au classement, Cadix redescend à la 7e place, avec toujours un petit point d’avance sur le FC Barcelone et deux sur leur adversaire du soir, le Celta Vigo, qui pointe en 9e position.