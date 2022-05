Qui a dit que ses joueurs étaient en vacances ? Le LOSC a remporté ce samedi soir son duel face à Nice, 1-3, lors de la 37e journée de Ligue 1. Une victoire méritée, selon le coach lillois Jocelyn Gourvennec, qui a répondu aux critiques.

« On est très content d’avoir réussi à renverser un match mal embarqué. Nous avons beaucoup subi en première période, on n’a pas existé, on n’a jamais réussi à récupérer le ballon dans de bonnes conditions. Nous étions en retard, on ne gagnait pas un premier ni un deuxième ballon. (…) Nous avons construit la victoire en changeant notre mentalité, en nous adaptant et en faisant quelques changements. Nice ne pouvait pas non plus faire ce pressing-là sur un troisième match en huit jours avec une finale. Tout ça mis bout à bout a fait qu’on a su revenir dans le match et se montrer très efficace, ce qui n’a pas été toujours le cas cette saison », a déclaré le coach Jocelyn Gourvennec dans des propos rapportés par le club, avant de parler des derniers objectifs.

« Nous avons l’objectif de bien terminer la saison. On a fait un bon match contre Monaco, mais le scénario n’a pas tourné dans notre sens. On voulait justement ce soir, après une bonne semaine d’entraînement, que ça bascule enfin pour nous. C’est ce qui s’est passé. Les joueurs ont montré qu’ils n’étaient pas en vacances, malgré ce qui a pu être dit ».