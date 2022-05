Zlatan fait du Zlatan. Le joueur de l’AC Milan a pris la parole quant à son passage en MLS, avec le Los Angeles Galaxy, lors de la saison 2018-2019. L’attaquant suédois s’est dit être trop bon pour cette compétition.

« Je suis très reconnaissant envers la MLS car ils m’ont donné la chance de me sentir vivant. Mais le problème était que j’étais encore trop vivant. J’étais donc trop bon pour toute la compétition. C’est ce que j’ai montré, a estimé le Suédois pour ESPN, avant de repartir de plus belle. Et je suis le meilleur à avoir joué en MLS et ce n’est pas moi qui ai de l’ego ou qui essaie de me montrer maintenant. C’est vrai. Et quand j’étais là-bas, j’ai apprécié ça », a déclaré Zlatan Ibrahimovic.