Il est difficile d’être plus clair. Robert Lewandowski, courtisé par le FC Barcelone, a confirmé son désir de quitter le Bayern Munich. Et cela, malgré un contrat jusqu’en 2023.

« Je peux confirmer que j’ai parlé à Hasan (Salihamidzic, ndlr), je l’ai informé que la décision était prise : je ne prolonge pas mon contrat avec le Bayern. Les deux parties doivent penser à l’avenir. Il est préférable que nous trouvions la meilleure solution pour tout le monde. Si une offre arrive, nous devons y réfléchir, notamment pour le club. Il faut penser au futur, c’est tout ce que je peux dire. Il me reste encore un an de contrat. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe », a lancé Lewandowski pour Sky Allemagne.