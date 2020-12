Le coach des Dogues est revenu sur ces dernières semaines mouvementées au sein du club.

Juste avant la trêve, le LOSC aura vécu une période assez particulière. Au plus haut sur le plan sportif, le club a connu un gros chamboulement en coulisses avec le rachat et le changement de président. Une situation inédite, que l’entraîneur Christophe Galtier à eu un peu de mal à gérer. « Pour moi, ça a été très difficile à vivre humainement », a-t-il confié dans une interview accordée à La Voix du Nord. « Il a fallu rassurer tout le monde, sans montrer de signes de nervosité. Il faut tout intérioriser et maintenir le cap. Au final, c’était une bonne chose d’avoir un match tous les trois jours dans cette période. »

Il se réjouit d’avoir une équipe de très haut niveau entre les mains cette saison pour se focaliser sur les objectifs sportifs.« Le groupe est resté imperméable. Mon rôle était de donner les informations que je pouvais transmettre en rassurant tout le monde. Quand il y a un changement aussi radical, il y a forcément de l’inquiétude chez les gens. L’effectif est vraiment de qualité. J’ai eu cette capacité à fédérer tout le monde autour du projet sportif. Quand je rentrais le soir à la maison, j’étais fatigué car ça prend de l’énergie. Il a fallu être proche des joueurs avec un sourire, un encouragement et toujours rassembler autour de l’équipe. »