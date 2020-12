L’Argentin a évoqué le très attendu duel de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Hier soir, le sextuple Ballon d’Or s’est livré dans une longue interview accordée à La Sexta. Il a notamment évoqué son avenir, sa relation avec Neymar et la situation actuelle sur FC Barcelone. Lionel Messi en a également profité pour revenir sur l’affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des champions, qui opposera le Barça au Paris Saint-Germain en février prochaine. Des retrouvailles qui ne font pas particulièrement plaisir à la Pulga.

« La dernière chose dont on a parlé (avec Neymar), c’était le tirage. Je ne voulais pas l’affronter maintenant. On ne voulait pas tomber sur le PSG mais j’imagine qu’ils ne voulaient pas non plus tomber sur le Barça. Ça va être un match très serré. » Si le FC Barcelone a plutôt de bon souvenir des matchs contre le PSG – notamment la remontada de 2017 (6-1) – le rapport de force s’est complètement inversé ces dernières saisons. Le duel s’annonce passionnant.