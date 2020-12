La prolongation de contrat de l’attaquant marseillais semble plus compliquée que prévue.

Alors que son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine au mois de juin, de nombreux clubs surveillent la situation de Florian Thauvin. C’est notamment le cas du Milan AC, qui aurait fait de l’attaquant français l’une de ses priorités pour la saison prochaine. Interrogé au sujet d’une potentielle prolongation de contrat dans les colonnes de La Provence, le directeur du football Pablo Longoria a laissé planer le doute.

« C’est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparés à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser une prolongation de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation. »