Battu à Brest, le LOSC s’est incliné pour la première fois en Ligue 1 cette saison (3-2). Une entame de match calamiteuse qui a fait réagir Christophe Galtier, qui ne s’est pas caché derrière ses responsabilités : « il n’y a qu’un responsable, c’est moi« .

Première défaite en Ligue 1 pour le LOSC. L’équipe de Galtier s’est rendue ce dimanche à Brest pour le compte de la dixième journée. Encore dans l’euphorie de la victoire face à Milan pendant la semaine, les Dogues on eu du mal à rentrer dans le match. Une première mi-temps calamiteuse, et trois buts encaissés en quarante minutes. Lille a bien tenté de renverser la tendance, par Burak Yilmaz à deux reprise, sans plus de succès, score final 3-2 Brest.

Un premier revers qui n’a pas laissé indifférent Christophe Galtier. L’entraîneur est revenu sur le match de son équipe, et a notamment souligné l’entame du match. « On a pensé que le coup d’envoi allait être à 14h, on s’est trompé d’une heure. On est tombé sur un adversaire qu’on savait déterminé. On n’a pas su répondre à leur engagement, notamment dans leurs courses offensives. On n’a pas existé. On a eu du mal à faire les contre-efforts, à l’image des deux premiers buts.(…) Quand il y a un tel contraste entre la première et la deuxième période, il n’y a qu’un responsable, c’est moi. C’est mon choix du onze de départ qui n’a pas fonctionné du tout. Heureusement que Mike (Maignan) a été décisif pour nous maintenir à flot et nous laisser de l’espoir avec deux buts d’écart à la pause. Mais ça n’a pas suffi. »