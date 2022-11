A quelques jours d’un Mondial historique avec le Canada, Jonathan David refuse de s’économiser par peur d’une blessure.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance de La Gantoise en août 2020, Jonathan David ne cesse de s’illustrer saison après saison. A la lutte pour le titre de meilleur buteur en Ligue 1, l’international canadien a déjà inscrit 9 réalisations et délivré 3 passes décisives en 14 rencontres disputées en championnat depuis le début de la saison. Un rythme effréné qu’il ne souhaite pas stopper brutalement à quelques jours du Mondial.

Pourtant opposé à Angers, lanterne rouge au classement, le LOSC pourrait ne pas faire tourner. A 22 ans, Jonathan David va, sous l’étendard du Canada, prendre part à sa première Coupe du Monde. Un événement immanquable qu’il ne veut pas pour autant prioriser par rapport au championnat. Le troisième meilleur buteur en Ligue 1 est prêt à jouer, et ce malgré le risque d’une blessure qui pourrait anéantir ses rêves internationaux : « Non. Jamais, jamais. Moi je suis toujours prêt à jouer après si le coach me met sur le banc c’est sa décision. Moi je n’irai jamais sur le banc par peur d’une blessure », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par RMC Sport.