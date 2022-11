Opposé aux Clippers mercredi soir, la star des Los Angeles Lakers LeBron James s’est blessé à l’adducteur droit. Son retour est attendu pour le 18 novembre prochain.

A 38 ans, LeBron James s’est blessé lors du dernier quart-temps du match remporté par les Clippers, (114-101). Touché à l’adducteur droit, il devrait manquer les prochaines rencontres de sa franchise. Néanmoins, il n’y aurait aucune inquiétude à avoir.

« Le plus important, c’est qu’il n’y a pas de déchirure », a déclaré à la presse Darvin Ham avant d’ajouter que « C’est donc plutôt une bonne nouvelle » dans des propos rapportés par l’AFP. Si le technicien n’a pas donné plus d’informations concernant sa durée d’indisponibilité, son retour serait attendu pour le 18 novembre alors qu’il devrait manquer les 2 prochains matchs. Les Lakers, avant-derniers de la conférence Ouest (2 v-9 d) affrontent les Sacramento Kings vendredi et les Brooklyn Nets dimanche.