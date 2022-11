Un des hommes en forme de l’AJ Auxerre cette saison, Hamza Sakhi est forcément ambitieux. Alors que son pays le Maroc participe à la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain veut être au rendez-vous.

« C’est un objectif pour moi, surtout pour le travail. Ce serait une forme de récompense si je suis appelé. Le Maroc est mon pays, je veux jouer pour mon pays et me donner à fond. Il faut le mériter. C’est le coach qui fait ses choix et je respecte totalement ça. S’il m’appelle, je serai présent pour tout donner pour le Maroc pour porter le maillot avec honneur. » A-t-il confié dans une interview accordée à Foot Mercato.

Africa Top Sports