Malgré la victoire du PSG au Parc des Princes contre les Merlus de Lorient (2-0) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, le consultant pour Canal Plus, Pierre Ménès, a avoué dans son blog ne pas comprendre le système défensif mis en place par Thomas Tuchel.

En mode gestion, le PSG a renoué avec le succès en Ligue 1 ce mercredi après la déconvenue lyonnaise de ce week-end. Et ce sont les jeunes de l’équipe, Kylian Mbappé et sa coupe 100% blue ainsi que Moïse Kean, tous deux buteurs, qui ont grandement contribué à ce succès important vu l’hécatombe des autres rivaux pour le titre hier soir (défaites de Marseille, de Monaco et match nul pour l’OL). Seul le LOSC a tenu bon en s’imposant à l’extérieur sur la pelouse de la lanterne rouge dijonnaise. Les deux formations se retrouveront d’ailleurs ce week-end pour un choc au sommet de la Ligue 1 particulièrement attendu.

Malgré cette victoire contre les Merlus de Lorient, Pierre Ménès n’a pas été emballé par ce qu’il a vu au Parc des Princes. Le consultant du CFC n’a pas compris la tactique défensive instaurée par le coach Thomas Tuchel. « Je ne comprends pas comment Tuchel peut reconduire, au Parc face à Lorient une organisation mise en place pour le match à Manchester. Comment tu peux jouer avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs plus Rafinha ? Comment veux tu que les joueurs aient des automatismes puisque ce ne sont jamais les mêmes… Le seul titulaire aligné, c’était Mbappé. On pourra dire que les autres se sont reposés pour Lille, mais bon… »