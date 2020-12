Le PSG se déplaçait ce mercredi à Lorient pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel l’ont emporté 0-2. Mais si la victoire semble logique, certaines décisions de l’arbitre ont beaucoup fait parler.

Lorient voit rouge. Très bien en place en première mi-temps et plutôt dangereux en contre, les merlus n’ont pas réussi à contenir tous les assauts Parisiens. En s’inclinant 0 – 2, ils descendent ainsi à la 18e place de Ligue 1 après 15 journées. Une défaite que n’arrive pas à digérer Christophe Pélissier. Au retour des vestiaires, Andreaw Gravillon accroche Kylian Mbappé dans la surface. Verdict ? Penalty plus carton rouge pour le défenseur central, une double peine bien trop sévère pour le coach des Merlus.

« C’est beaucoup de frustration, j’ai compté qu’on avait eu sept occasions… Et il y a eu cet arbitrage qui a tué le match. J’ai trouvé les deux décisions limites : le penalty et le rouge. Le penalty me semble limite, mais il (Mbappé) joue bien le coup. C’est comme ça. Non je n’ai eu aucune explication de l’arbitre pour la double faute. C’est lourd de conséquences, mais on ne peut jamais rien dire. »