Après le match nul concédé contre Brest à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, qui freine l’excellente dynamique des Lyonnais (2-2), Rudi Garcia a défendu son gardien Anthony Lopes, responsable du pénalty égalisateur des Bretons en toute fin de match.

« Votre réputation vous précède ». Cette expression châtiée de la langue française est à double tranchant, que ce soit dans le sens positif ou négatif du terme. Et celle qui colle à Anthony Lopes n’est franchement pas très flatteuse.

Connu pour son explosivité et son engagement à 150% dans sa surface, le portier de Lyon est souvent critiqué pour son trop plein d’agressivité et ses sorties kamikazes. Ce mercredi soir, le Portugais a provoqué le pénalty égalisateur du Stade Brestois dans le temps additionnel et pour le coach Rudi Garcia, son joueur a souffert de sa réputation sur cette action. « Quand tu mènes 2-1 à dix minutes de la fin, il ne faut pas laisser échapper la victoire. C’est en partie de notre faute, car il y a une triple erreur sur le penalty qui, pour moi, n’en est pas un, a analysé Rudi Garcia au micro de Téléfoot. On ne doit pas jouer en retrait et notre gardien doit le dégager, mais il a eu peur du contact. Anthony Lopes ne fait rien si ce n’est qu’il ne tire pas dans le ballon. »

Le coach lyonnais juge qu’il existe un abattage médiatique contre son gardien, épinglé depuis le début de sa carrière pour des sorties jugées trop musclées. « Je ne sais pas si je suis objectif, mais je ne trouve pas du tout qu’il y a pénalty et faute d’Anthony Lopes. Il y a faute de l’attaquant (…) Il (Lopes) est victime de sa mauvaise réputation et de tout le tapage médiatique depuis le match contre Angers, on le savait. »