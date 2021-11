Club le plus supporté de France, l’OM fait honneur à sa réputation cette saison en Ligue 1.

À défaut d’occuper la tête du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut se vanter de rameuter le plus de supporters au stade les soirs de match. Comme le démontre le classement des affluences moyennes depuis le début de la saison réalisé par Sportune, l’OM est largement en tête devant le PSG et l’Olympique Lyonnais. En moyenne, plus de 56 000 fans se déplacent au stade Vélodrome, soit un taux d’occupation avoisinant les 85%. Le champion en titre Lille, se retrouve au pied du podium avec un peu plus de 34 000 spectateurs en moyenne (70% de taux d’occupation).

À noter que le chiffre est partiellement tronqué par les différentes sanctions appliquées par la LFP. Après les incidents en tribunes face à Nice notamment, l’OM n’a pas pu remplir son stade à 100% en Ligue 1 et en Ligue Europa.