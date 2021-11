Le capitaine Romain Sazy, Kevin Gourdon et Tawera Kerr-Barlow prolongent leur aventure avec le club maritime.

Bonne nouvelle pour les Rochelais. Le capitaine emblématique du club, Romain Sazy, a décidé de prolonger d’une saison jusqu’en 2023. Il dispute actuellement sa onzième saison sous le maillot jaune et noir. Autre cadre de l’équipe, Kévin Gourdon s’est lui engagé pour deux saisons supplémentaires jusqu’en 2024. C’est aussi un ancien du club puisqu’il est à La Rochelle depuis 2012. L’All Black, Tawera Kerr-Barlow, prolonge également son aventure avec le club maritime jusqu’en 2025. il déclare sur le site du club vice-champion de France : « Nous avons les meilleurs supporters dans le monde et j’adore jouer à Deflandre. Je voudrais remercier la direction du Club qui me fait confiance, j’ai hâte de continuer à contribuer faire grandir le Club ! » .