Dans une interview accordée à l’AFP, l’adjoint de Deschamps a fait le point sur les deux dernières compétitions des Bleus.

L’entraîneur adjoint de l’équipe de France Guy Stéphan s’est confié ce mercredi dans un entretien accordé à l’AFP. Avant les deux prochains matchs des Bleus, le 13 novembre contre le Kazakhstan et le 16 contre la Finlande, le bras droit de Didier Deschamps est revenu sur le naufrage de l’Euro 2020. Un épisode qu’il assure être désormais « effacé de toutes les têtes ».

« On est loin de tout ça. Il y a eu une autre compétition depuis et on l’a plutôt bien gérée. On a joué contre des équipes parmi les meilleures d’Europe, particulièrement motivées pour gagner la Ligue des nations et nous battre. Et on a réussi à surmonter cela. Ça amène du crédit au débrief qu’on a pu faire à la suite de l’Euro. La Ligue des nations a indiscutablement permis de changer l’état d’esprit des joueurs. Ça a amené une autre lecture sur l’équipe de France et son jeu, qui a été attractif. A l’Euro, in fine on est éliminés, mais on a fini premiers de notre poule devant l’Allemagne et le Portugal. Quelquefois, il y a une lecture de l’instant. Nous, on essaye de prendre un peu plus de recul. »