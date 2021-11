Priorité de Jorge Sampaoli, Pau Lopez a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma. A 26 ans, et après avoir voyagé dans plusieurs clubs à travers l’Europe, l’Espagnol n’a jamais rien vu de pareil. Le Vélodrome est unique en Europe.

Prêté avec option d’achat par l’AS Roma, Pau Lopez sait comment se faire apprécier des supporters. En concurrence avec Steve Mandanda pour la place de numéro 1, l’Espagnol a convaincu son staff et ses supporters de par ses excellentes performances. Il en rajoute aujourd’hui une couche en additionnant les actes aux paroles.

« C’est une ambiance qu’on ne voit pas ailleurs, dans les grands championnats européens. Il y a un peu cette passion à Séville, avec le Betis et le FC Séville. Mais ces deux tribunes, ces deux virages derrière chaque but, avec autant de gens, autant de folie, autant d’animations… Je ne saurais pas vous dire s’il y a un stade en Europe qui arrive à la hauteur du Vélodrome. Dans les championnats que j’ai connus, c’est incomparable. […] Chaque match que je joue avec l’OM, je le vis comme quelque chose d’incroyable, surtout le fait de profiter du Vélodrome. Jouer ici est une chance que peu de joueurs vont réussir à avoir dans leur carrière. Cela procure des souvenirs qui me marqueront à vie. Le jour où vous quittez le Vélodrome, cette ambiance vous manque, forcément. Comme je le disais, il n’y a pas d’endroit similaire, où l’on vit autant le football« , a déclaré Pau Lopez dans des propos accordé à RMC.