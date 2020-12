Liverpool pourrait tenter un gros coup cet hiver en recrutant le deux défenseurs centraux du RB Leipzig, Dayot Upamecano et Ibrahima Konate.

Alors que le mercato hivernal approche, Liverpool pourrait se décider à renforcer sa défense à grands coups de chéquier. D’après les informations du média allemand Bild, les Reds songeraient à passer à l’action pour recruter le duo du RB Leipzig, Dayot Upamecano et Ibrahima Konate. Considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de la planète, Dayot Upamecano serait le choix numéro de Jürgen Klopp. Bild précise que le transfert de l’international français de 22 ans pourrait coûter au moins 60 millions d’euros aux Reds mais qu’il faciliterait l’arrivée de son compatriote Ibrahima Konate. Reste à savoir si les dirigeants de Liverpool seront prêts à mettre le prix fort dès janvier prochain.

Privé de sa charnière titulaire, Virgil van Dijk et Joe Gomez étant blessé pendant encore de longs mois, Jürgen Klopp a pu compter sur le retour de Joël Matip et Fabinho pour écraser Wolverhampton 4-0 ce week-end. Le défenseur camerounais s’est même illustré en inscrivant le troisième but de son équipe d’un coup de tête rageur.