Après la déclaration de Neymar au sujet de Lionel Messi, Joan Laporta, candidat à la présidence du Barça a donné son avis au sujet d’un départ de la star du club catalan.

« Je ne suis pas inquiet pour ses propos. J’ai des choses à dire mais je ne le dirai pas pour ne pas déstabiliser l’équipe. L’équipe va aller plus loin, il ne faut pas déstabiliser l’équipe. Je sais ce qui peut déstabiliser l’équipe. Je n’entrerai pas dans ce match et ne donnerai pas le nom des joueurs qui peuvent venir. C’est normal que je le dise, ils sont amis et ont une hiérarchie établie entre eux. Cette relation est normale. J’espère que Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président de Barcelone. Je n’entrerai pas dans cette affaire pour ne pas déstabiliser l’équipe », a indiqué le candidat à la présidence du Barça sur Catalunya Ràdio.

Plus tôt dans la journée, Laporta avait lâché : « Messi aime le Barça et je crois que personne ne peut en douter. Nous avons une relation de respect et d’affection. Le mieux pour lui, c’est d’attendre de voir qui gagne les élections et de voir ce qu’il lui propose. Je crois qu’avec un bon projet, Messi choisirait le Barça. Il nous connaît, il sait comment nous traitons les joueurs, La Masia. S’il y a quelque chose dont je peux être fier, c’est que j’ai toujours fait ce que j’ai dit. Nous voulons un projet gagnant, pour retrouver la gloire en Ligue des Champions et je crois qu’avec Leo dans l’effectif, il y a plus de chances d’y arriver. Il est important de ramener de la joie dans ce club et cet effectif. J’espère que nous arriverons à temps pour avoir cet échange avec Leo et le convaincre de rester. »