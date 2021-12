Superbe soirée de football anglais ce soir avec les qualifications de Liverpool, Chelsea et Tottenham en demi-finale de League Cup.

Au terme d’un match totalement fou, les Foxes pensaient avoir fait le plus dur grâce à un doublé de Jamie Vardy et un but splendide de James Maddison. Mais en seconde période, Diogo Jota va permettre à Liverpool de revenir au score et le Japonais Takumi Minamino va arracher le match nul (3-3) à la 94e minute de jeu. Héros de la soirée, Minamino a ensuite manqué son penalty lors de la séance de tirs au but mais le jeune Kelleher va sortir deux frappes des Foxies pour envoyer les Reds en demi-finales.

Dans les autres matchs de la soirée, Tottenham s’est imposé à domicile face à West Ham (2-1) et les Blues de Chelsea ont validé leur ticket dans le carré finale en battant Brentford (2-0). Les deux clubs londoniens rejoignent Arsenal, qualifié hier après sa large victoire face à Sunderland (5-1).

Liverpool 3 – 3 (5-4 tab) Leicester

Brentford 0 – 2 Chelsea

Tottenham 2 – 1 West Ham