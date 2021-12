Alexis Pinturault a fait son retour sur le devant de la scène en terminant à la 2e place du slalom de la Coupe du monde à Madonna en Italie. Un podium qu’il aurait aimé partager avec Clément Noël mais le Français est tombé alors qu’il filait vers la victoire.

« C’est un beau rebond, une super course avec deux belles manches. Je suis très heureux du résultat. J’ai été amer sur le podium car j’avais à coeur de le partager avec Clément, qui le méritait tellement. Il faisait une super perf, c’est une petite faute comme ça arrive parfois, qui lui coûte très cher, c’est pas mérité. Je me sentais bien en slalom depuis un moment, à l’entraînement ça allait plutôt pas mal. De pouvoir le confirmer en course et de ressortir la tête de l’eau après ce week-end difficile me fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut construire là-dessus », a déclaré Alexis Pinturault en zone mixte.