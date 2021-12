Découvrez tous les résultats du multiplex de la 19e journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, arrache le nul (1-1) face à Lorient à 10 vs 11 suite au carton rouge de Sergio Ramos. Les locaux ont ouvert le score grâce à un but de Monconduit à la 40e avant que Mauro Icardi ne remette les deux équipes à égalité dans les derniers instants du match grâce à une tête à la 91e. L’OGC Nice renverse Lens (2-1) grâce à un but de Lemina à la 63e et Kluivert à la 79e qui ont répondu à l’ouverture du score de Kalimuendo à la 30e.

De son côté, l’OM décroche le nul (1-1) au Stade Vélodrome par le Stade de Reims. Les Rémois ouvrent le score grâce au jeune Ekitike à la 75e, dans un match là aussi marqué par un carton rouge, celui de Bamba Dieng. Dans les derniers instants de la rencontre Dimitri Payet sauve l’OM et égalise sur penalty à la 96e. Mauvaise opération également pour l’OL qui a été tenu en échec à domicile par Metz (1-1). Les Lyonnais avaient pourtant ouvert le score à la 56e par Lukeba mais seulement 2 min plus tard c’est Traoré qui remet les deux équipes à égalité.

Nice – Lens : 2-1

Lorient – PSG : 1-1

OM – Reims : 1-1

OL – Metz : 1-1

Montpellier – Angers : 4-1

Bordeaux – Lille : 2-3

Troyes – Brest : 1-1

Saint-Etienne – Nantes : 0-1

Clermont – Strasbourg : reporté