Pour le coach des Reds, Sadio Mané et Mohamed Salah reviendront encore plus fort de la CAN.

Fier de ses deux attaquants, qui se retrouveront dimanche soir (20h) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Jürgen Klopp leur a rendu hommage ce vendredi en conférence de presse, alors que Liverpool recevra Cardiff dimanche (13h) au 4e tour de FA Cup.

« À quel point nous allons en profiter, je ne le sais pas. Mais c’était évident, et j’ai regardé beaucoup de matches, que Naby Keita était le leader absolu dans l’équipe de Guinée, la même chose pour Sadio dans l’équipe du Sénégal et bien sûr Mo (Salah) avec l’Égypte. Hier (jeudi), lorsque l’entraîneur n’était plus là parce qu’il avait reçu un carton rouge, avant la séance de tirs au but, vous avez vu Mo parler, faire ce genre de choses avec tout le groupe. Toutes ces choses, toute l’expérience que ces garçons acquièrent dans ces situations nous aident, bien sûr. À court terme, je ne suis pas sûr. À long terme, cela va les aider. C’est vraiment très impressionnant à voir. Il est très important que vous traversiez ce genre de choses. C’est évidemment difficile d’aller aussi loin dans un tournoi, ce sont des superstars, donc la pression qu’ils avaient sur leurs épaules était énorme. Je suis vraiment fier de la façon dont ils ont géré la situation, pour être honnête. Maintenant, deux d’entre eux sont en finale et oui, nous allons la regarder. »