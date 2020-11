Victorieux de Leicester ce week-end, Liverpool impressionne malgré la vague de blessé. Pourtant, Patrice Evra n’est toujours pas convaincu par l’équipe de Jürgen Klopp.

Les Reds impressionnent toute l’Europe. Absolument tout le monde. Enfin, si on enlève Patrice Evra. Faut dire que même après une hécatombe de blessés, 18 tremblements de terre, et la fin du monde, Liverpool continuerait de gagner. Décimés par les pépins physiques, les hommes de Jürgen Klopp ont trouvé les ressources nécessaires pour s’extirper du piège de Leicester. Une jolie correction 3-0 pour la neuvième journée de Premier League, et une première place retrouvé, à égalité avec Chelsea. Pourtant, ce n’est pas assez pour Patrice Evra.

« Il faut se calmer, il n’y a que neufs matchs joués. Je les appellerai une grande équipe quand ils remporteront trois titres de champion d’affilé. S’ils ne gagnent pas cette année, je ne les appellerai pas une équipe incroyable. Tout n’est qu’une question de consistance et s’ils gagnent la ligue année après année, alors nous pourrons dire la grande équipe de Liverpool. De nombreuses équipes avant cela l’ont fait et je les qualifierai de meilleure équipe de Liverpool lorsqu’elles gagneront trois ligues d’affilée », a déclaré l’ancien joueur de Manchester United.