Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace dans la capitale ukrainienne pour retrouver le Dynamo Kiev. Un match comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions marqué par l’absence de Lionel Messi.

Si l’annonce peut en choquer plus d’un, Ronaldo Koeman et le club se sont défendus et indiquent que l’Argentin est au repos afin de souffler un peu dans ce début de saison compliqué. Il n’est pas le seul car Frenkie de Jong est lui aussi hors du groupe.

« Nous avons pensé que les deux avaient besoin de repos. Nous avons neuf points et sommes dans une position confortable et nous devons leur donner du repos. » A justifié Ronald Koeman en conférence de presse ce lundi soir. Ousmane Dembélé, Clément Lenglet et Antoine Griezmann sont aussi du voyage, alors que Gérard Piqué et Sergio Busquets blessés restent à la maison tout comme Samuel Umtiti encore trop juste.