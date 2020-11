Le chirurgien du Barça, Ramon Cugat, bien connu des aficionados du club, s’est montré pessimiste au sujet de Gérard Piqué suite à sa sortie sur blessure ce week-end face à l’Atlético Madrid.

Coup dur pour les Blaugranas. Battus ce week-end par l’Atlético Madrid (1-0), le Barça traverse une période délicate et manque cruellement de points. En plus de cette défaite difficile à encaisser, Ronald Koeman a perdu deux de ses titulaires : Sergi Roberto et Gérard Piqué. Si le latéral pourrait revenir dans deux mois, l’emblématique défenseur central risque d’être éloigné des pelouses un bon bout de temps. Touché gravement au genou après un contact rugueux avec Angel Correa, Piqué pourrait être absent pour une durée de six mois comme le craint le chirurgien historique du Barça, Ramon Cugat.

« Donner un diagnostic maintenant est un peu difficile car je n’ai pas encore tous les éléments. Tous les genoux ne sont pas identiques. Aux États-Unis, certains croisés ne se remettent pas avant un an, mais en Espagne, nous allons beaucoup plus vite. Xavi l’avait opéré le 3 décembre et il s’est finalement rendu à la Coupe du monde. Cela dépendra de la chirurgie ou non. Mais en règle générale, avant six mois, c’est très difficile de revenir. »