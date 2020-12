Avant le rencontre de Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam ce mardi soir, Jürgen Klopp a fait un bilan des forces en présence qu’il aura à sa disposition. Il était de passage en conférence de presse.

Devant les médias, le technicien allemand s’est exprimé sur la situation de Thiago Alcantara actuellement blessé et confirme que l’Espagnol ne reviendra pas dans l’immédiat.

« Quand Thiago s’est blessé, il y a eu une autre terrible blessure (celle de Van Dijk) et après les examens, c’était comme si il y a avait une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que rien n’était cassé, ni rompu pour Thiago. Mais nous réalisons maintenant que l’impact sur le genou était quand même très important. Si important que Thiago n’est toujours pas rétabli. Ce n’est pas énorme, et il s’entraîne de temps en temps. Mais, je ne peux pas dire exactement quand il reviendra, il faudra encore patienter quelques semaines, c’est comme ça », a déploré le technicien allemand. Pour rappel, l’ancien du Bayern Munich n’a plus joué depuis le 17 octobre dernier et le derby contre Everton.