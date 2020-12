Depuis plusieurs matches, Angel Di Maria, qui côtoie actuellement plus le banc que la pelouse, est en colère. L’Argentin n’est plus épanoui dans la capitale et il est très frustré du traitement que lui réserve son entraîneur Thomas Tuchel.

Depuis plusieurs semaines, Angel Di Maria traverse une période délicate, que ce soit sur le plan sportif ou relationnel, avec le club parisien. Moins tranchant que d’habitude, l’Argentin semble être boudé par Thomas Tuchel. Non aligné par le technicien allemand ce week-end lors de la réception au Parc des Princes des Girondins de Bordeaux (2-2) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, le milieu offensif aurait-il fait les frais de sa sortie de terrain virulente suite à son remplacement dès la 64e minute face au RB Leipzig mardi dernier en Ligue des Champions (1-0) ? Difficile de répondre mais ce qui est certain, c’est que l’international argentin n’est pas heureux en ce moment dans la capitale.

D’après les informations récoltées par Le Parisien, Di Maria, frustré de sa situation au club, a l’impression d’être trop souvent laissé sur le bord de la touche dès que l’attaque parisienne est en manque de réussite. L’Argentin n’a toujours pas digéré sa sortie lors de la dernière finale de la Ligue des Champions face au Bayern, à dix minutes de la fin, alors qu’il avait été un des meilleurs joueurs sur la pelouse côté parisien.

Le quotidien français affirme que Di Maria, qui a retrouvé récemment sa sélection nationale lors de la trêve, confie à ses partenaires les plus proches cette incompréhension à propos du traitement qui lui est réservé actuellement.

Le Parisien révèle que l’Argentin et Thomas Tuchel se seraient entretenus en coulisses pour mettre les choses à plat. Et la réponse du technicien allemand n’aurait pas du tout rassuré le milieu offensif du PSG. Un désaccord qui pourrait être lourd de conséquence. Alors que les premières discussions au sujet d’une potentielle prolongation se profilent (son contrat expire en 2021), les récentes péripéties pourraient remettre en cause le choix d’Angel Di Maria.