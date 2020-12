Actuel 17e de Ligue 2, l’AS Nancy-Lorraine est dans une situation très complexe. Mythique équipe du Championnat de France, l’ASNL pourrait être rachetée dans les semaines à venir.

Toujours président du club depuis bon nombre d’années, Jacques Rousselot serait décidé pour vendre et ainsi passer la main. Comme le rapporte « Bloomberg », Randy Frankel, un des propriétaires de la franchise américaine de baseball Tampa Bay Rays, figure parmi les investisseurs pour racheter le club français. Il aurait même d’ores et déjà fait une offre à hauteur de 9 millions d’euros à la direction lorraine.

Les investisseurs voudraient aider l’ASNL à retrouver l’elite du football français et ainsi profiter de l’histoire, des infrastructures mais aussi de sa proximité avec Paris et la qualité du centre de formation pour monter un projet cohérent qui permettrait de pérenniser club pour les années à venir. D’ailleurs, ils n’en sont pas à leur coup d’essai car Barnsley, le KV Oostende et le FC Thoune sont déjà passés sous pavillon américain. Voir si Nancy deviendra le quatrième club de la société Pacific Media Group LLC qui envisage aussi de s’offrir un club danois et néerlandais…