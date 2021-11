Sans forcer les Reds de Liverpool sont allé chercher leur deuxième succès face à l’Atlético Madrid pendant que l’Ajax Amsterdam a déroulé sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Comme à l’aller, Liverpool aura dominé outrageusement son 4e match de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid. Mais cette fois les hommes de Jürgen Klopp ne vont pas se faire peur. Grâce à des buts de Diogo Jota (13′) et Sadio Mané (21′), le cador anglais va rapidement creuser l’écart. Réduis à 10 dans la foulée après l’exclusion de Felipe (36′), les Colchoneros ne parviendront pas à combler leur retard.

Même scénario ou presque à Dortmund où les Allemands vont largement s’incliner face à l’Ajax Amsterdam. Marco Reus avait pourtant ouvert le score sur penalty mais le BVB va sombrer en deuxième période alors que Mats Hummels avait écopé d’un carton rouge avant la pause. Au retour des vestiaires les Néerlandais vont dérouler et s’imposer sur le score de 3 à 1 grâce à des buts signés Tadic (72′), Haller (83′) et Klaasen (90′ +3). Comme Liverpool, l’Ajax compte désormais 12 points et s’assure déjà la première place de son groupe.

Dans les autres matchs de la soirée, le Sporting Portugal a giflé le Besiktas 4 à 0, tandis que l’Inter Milan s’est logiquement imposé sur la pelouse du Sheriff Tiraspol.

Groupe B :

Liverpool 2 – 0 Atletico Madrid

Groupe C :

Sporting Portugal 4 – 0 Besiktas Istanbul

Borussia Dortmund 1 – 3 Ajax Amsterdam

Groupe D :

Sheriff Tiraspol 1 – 3 Inter Milan