Le PSG concède le nul en Allemagne (2-2) face au RB Leipzig. Un résultat logique sur l’ensemble du match.

C’est l’ancien parisien, Christopher Nkunku, qui permet à une équipe de Leipzig plus entreprenante de prendre l’avantage à la 8ème minute. Les hommes de Jesse Marsch aurait même pu doubler la mise sur penalty mais André Silva bute sur Gianluigi Donnarumma. Bien que dominé le PSG réagit et prend même l’avantage grâce au doublé de Georginio Wijnaldum (21ème et 39ème). Les parisiens sont devant à la pause mais sont dominés dans le jeu par les Allemands. En deuxième mi-temps, les occasions sont pour le PSG et notamment pour Kylian Mbappé qui manque trois face à face. Leipzig obtient un penalty dans le temps additionnel suite à une faute évitable de Kimpembe sur Nkunku. Le penalty est cette fois transformé par Dominik Szoboszlai. Dans l’autre match du groupe A, Manchester City a déroulé à domicile face à Bruges (4-1).