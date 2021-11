Frustré par le manque d’efficacité du PSG en seconde période, Georginio Wijnaldum est déçu de repartir sans les trois points.

Bousculé par le RB Leipzig en première période, le Paris Saint-Germain est pourtant rentré au vestiaire avec un but d’avance sur les Allemands. En seconde période en revanche, les hommes de Mauricio Pochettino ont eu l’occasion de creuser l’écart, mais Kylian Mbappé a été trop maladroit face aux cages. De passage au micro de Canal+ après la rencontre, le double buteur de la soirée Georginio Wijnaldum a pointé du doigt les problèmes de finition du PSG.

« Oui, Leipzig a gagné un point ce soir. Mais on méritait également plus aujourd’hui au vu de nos occasions. On doit progresser ! Je pense qu’à certains moments, on a bien contrôlé le match mais pas mis nos occasions au fond. On va travailler ça. »